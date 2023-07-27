- مستوطنون ووزراء إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى.. و"بن غفير": "نحتاج لإظهار سيادتنا
- ٠٢:١١ الهوس بفيلم "باربي" يزيد مبيعات "سيدة الدمى" الألمانية
- ٠١:٠٧ سمكة الصخرة السوداء تثير الذعر في اليابان.. ماذا وجدوا بداخلها؟
- ٠٣:٠٢ مصير غامض.. انهيار صفقة هانتر بايدن للإقرار بالذنب في المحكمة
- ٠١:٣٧ وزير الدفاع الروسي: نعمل على تعزيز التعاون الدفاعي مع كوريا الشمالية
- ٠١:٣٩ تبرئة الممثل الأميركي كيفن سبيسي من اتهامات بالاعتداء الجنسي
- ٠١:٣٤ علماء ناسا يستعدون بحماس لفحص "صندوق ثمين" قادم من الفضاء.. ماذا بداخله؟
- ٠١:٤٠ ما هو "مثلث النار" الذي يشعل الحرائق في الغابات حول العالم؟
- ٠٢:٠٥ قوات من الحرس الرئاسي تحتجز رئيس النيجر.. ومستشاره يكشف تفاصيل للعربية
- ٠١:٢٦ بيزوس يزاحم ماسك للسيطرة على "الإنترنت الفضائي"
- ٠٤:٥٥ أزمات وكوارث | أسبوع هو الأكثر سخونة على الأرض.. ما الذي ينتظر كوكبنا؟
-
- مباشر
-
- الحدث