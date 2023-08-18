- تعرف على أول مدربة سعودية لرماية الخيالة
- ٠٢:٠٣ ترمب يلغي مؤتمره عن تقرير "تزوير" انتخابات جورجيا: سنقدمه للمحكمة
- ٠٢:٠٢ في مصر.. زواج كل 34 ثانية وحالة طلاق كل دقيقتين
- ٠١:١٩ نجاة ركاب حافلة من موت محقق.. التهمتها النيران في ثوانٍ
- ٠٠:٥١ سر المنزل الذي لم تمسه النار في جزيرة ماوي الأميركية
- ٠١:٥٠ حرائق الغابات تواصل التمدد في كندا وإسبانيا.. والسلطات تجلي آلاف السكان
- ٠٠:٥٩ بلا أجنحة.. هكذا ستبدو طائرة المستقبل الأميركية
- ٠١:٤٠ عراقيون يتحدون أشعة الشمس الحارقة بحثاً عن "لقمة العيش"
- ٠١:٤٠ "مرشد الأمومة".. فلسطينية تطور تطبيقاً يقرأ السبب وراء بكاء الأطفال الرضع
- ٠١:٥٠ هل يمكن للإنسان الحيّ العيش بأعضاء حيوانية؟
- ٠١:٢٢ حظ وزيرة أميركية ينجيها من "طبق سام" في الصين!
-
- مباشر
-
- الحدث