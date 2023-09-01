- مشاهد صادمة.. الانقلابيون في الغابون يصادرون حقائب مكدسة بالأموال
- ٠١:٢٣ "لمن يسأل إن كنت على قيد الحياة أم لا؟".. فيديو لقائد فاغنر يهز التواصل
- ٠٠:٤٨ تفاصيل أكبر قضية اعتداء جنسي في الجيش الأميركي
- ٠١:٠٥ الخبر حقيقي.. عصابات الإكوادور تزج بعشرات الشرطيين في السجون!
- ٠١:٠٦ بقياس 1.6 ملم فقط.. أصغر ملعقة خشبية في العالم تدخل موسوعة "غينيس"
- ٠٠:٥٩ مشهد لا يصدق.. سائق يقود سيارته وبجواره ثور ضخم
- ٠١:٣٧ ابتكار "كلب آلي" لمساعدة المكفوفين على التجول بسهولة
- ٠١:١١ ضيف مشاكس يهدد قادة مجموعة العشرين في الهند.. والسلطات في حيرة!
- ٠١:١٥ طقوس غريبة للعملاق هالاند.. لماذا ينام بشريط لاصق على فمه؟
- ٠١:١١ أثناء عمله خبازا.. نهاية مأساوية لبطلِ عراقي في الكيك بوكسينغ
- ٠١:٢٢ الضحكة الأخيرة.. الأردن يبكي عريساً قتله صديق عمره ليلة زفافه
-
- مباشر
-
- الحدث