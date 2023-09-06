- ماذا يعني إعلان مدينة برمنغهام البريطانية إفلاسها؟
- ٠١:٢٥ مقترح ماليزي يجبر غوغل ومنصات ميتا بدفع جزء من أرباحها لمواقع محلية!
- ٠١:٠٢ مقتل 4 مصريين وإصابة 5 آخرين في انهيار عقار بأحد أحياء القاهرة
- ٠١:٠٧ "شد وبوتوكس ورفع حواجب".. بايدن تجمل بحوالي 100 ألف دولار لإخفاء شيخوخته
- ٠١:١٩ تماثيل جليدية عملاقة رغم الحرارة الحارقة في دبي!
- ٠١:٠٥ عادات وشعوب | طقوس "باتشاماما".. مهرجان سنوي لتكريم الأرض في بوليفيا
- ٠١:١٢ الحرب تُعيد مدناً سودانية إلى عصر "الرسائل الورقية" للتواصل بين العائلات
- ٠١:١٩ هجوم الكابيتول.. الحكم على زعيم جماعة "براود بويز" السابق بالسجن 22 عاما
- ٠١:٠٦ فيضانات قوية تضرب البرازيل: أسفرت عن 20 قتيلاً وأضرار هائلة بالممتلكات
- ٠١:١٠ فيضانات مميتة تغمر مناطق تركية.. ومروحيات تبحث عن مفقودين
- ٠١:٢٤ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعين أول مدربة لمنتخب السيدات الوطني
-
- مباشر
-
- الحدث