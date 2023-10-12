- المسعفون في مرمى القصف الإسرائيلي على غزة
- ٠١:٢٦ مشاهد رعب بين أهالي غزة بعد قصف برج الكرمل بجوار مستشفى الشفاء
- ٠١:٥٧ رسمياً.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يشكل حكومة طوارئ ومجلس حرب
- ٠١:٥٠ روايات مفجعة لأمهات فقدن فلذات أكبادهن في غزة
- ٠١:٥٣ ذعر وصرخات وفرحة بالإنقاذ تنتاب ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة
- ٠٣:٠٨ كارثة إنسانية غير مسبوقة بدأت ملامحها تظهر في غزة مع انقطاع الكهرباء والماء
- ٠١:٣٠ وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لدعم إسرائيل.. وهذه قدراتها
- ٠١:٣٩ أم مكلومة تبحث عن جثة ابنتها الشابة بين الجثامين المتراصة على الأرض في غزة
- ٠١:٤٥ "سور واقٍ ٢".. بن غفير يكشف عن تنفيذ "خطة شارون" في غزة: ماذا سيحدث؟
- ٠٠:٥٥ اتهامات لإسرائيل باستخدامه في غزة.. ما يمكن لقذيفة الفسفور الأبيض فعله؟
- ٠١:٢٩ قتلوا 3 شبان.. المستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في الضفة وسط دعوات بالانتقام
-
- مباشر
-
- الحدث