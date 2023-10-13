- حكايا الذعر والدمار في مخيم الشاطىء
- ٠١:٣٥ قصف إسرائيلي لم يتوقف.. وعدد الضحايا يصل إلى 1572 فلسطينيا
- ٠١:٤٠ قدرات وحدة "دلتا" الأميركية لتحرير الأسرى بعد وصولها إسرائيل
- ٠١:٤٥ الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على تظاهرات داعمة للفلسطينيين
- ٠٣:١٦ "حكومة الطوارئ".. ماذا تعني وما أسباب الخلاف حول تشكيلها في إسرائيل؟
- ٠٢:٠٦ بلينكن: أميركا تقف مع إسرائيل دائماً.. وأفعال حماس تذكر بداعش
- ٠٠:٥٧ قصف إسرائيلي يجبر طائرة وزير خارجية إيران على تغيير مسارها
- ٠١:٠٦ وزير إسرائيلي يصرح بمقايضة حماس على الأسرى بالماء والوقود
- ٠١:٠٩ غارات متواصلة في غزة.. إسرائيل تقصف المباني السكنية "دون إنذار"
- ٠١:٤٦ أهالي غزة يعانون العطش مع استمرار قطع إسرائيل للمياه عن القطاع
- ٠١:٠١ والدة الفتاة الألمانية الأسيرة لدى حماس تُكذب رواية اغتصابها الإسرائيلية
-
- مباشر
-
- الحدث