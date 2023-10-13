- ولادة طفل فلسطيني وسط القصف والحصار.. وظاهرة غريبة بأقسام الولادة في غزة
- ٠١:٢٧ 4 آلاف طن من القذائف على غزة منذ السبت الماضي
- ٠١:١١ الجرافات الإسرائيلية تهدم محل بيتزا لفلسطيني وضع صورة للأسيرة المسنة
- ٠١:٤١ أكثر من مليون فلسطيني في غزة ينزحون نحو الجنوب بطلب من الجيش الإسرائيلي
- ٠١:٥٤ سكان غزة يقضون الليل على أصوات القصف الإسرائيلي وسيارات الإسعاف
- ٠٣:٣٢ حكايا الذعر والدمار في مخيم الشاطىء
- ٠١:٤٠ قدرات وحدة "دلتا" الأميركية لتحرير الأسرى بعد وصولها إسرائيل
- ٠١:٣٥ قصف إسرائيلي لم يتوقف.. وعدد الضحايا يصل إلى 1572 فلسطينيا
- ٠١:٤٥ الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على تظاهرات داعمة للفلسطينيين
- ٠٣:١٦ "حكومة الطوارئ".. ماذا تعني وما أسباب الخلاف حول تشكيلها في إسرائيل؟
- ٠٢:٠٦ بلينكن: أميركا تقف مع إسرائيل دائماً.. وأفعال حماس تذكر بداعش
-
- مباشر
-
- الحدث