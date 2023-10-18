- تحذير إسرائيلي سابق بقصف المعمداني ينسف الرواية الإسرائيلية حول قذيفة الجهاد الخاطئة
- ٠٣:٠٠ مستشفى المعمداني تتحول إلى "مقبرة جماعية" مكدسة بجثث الأطباء والجرحى والمواطنين
- ٠١:٥٧ إسرائيل تتهم "الجهاد" بالمسؤولية عن قصف مستشفى المعمداني بغزة
- ٠٤:٥٦ مقابلات وشهادات للعربية.. الناجون من مجزرة المعمداني في غزة .. كل شيء تقطع
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- ٠١:٤٢ 4 صواريخ إسرائيلية حولتها إلى مقبرة جماعية
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- ٠٢:٥٨ إدانات عربية ودولية لقصف مستشفى المعمداني في غزة
- ٠١:٤٢ مئات الأطفال والكبار مفقودين تحت الأنقاض في غزة
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