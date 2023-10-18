- "نموت في دارنا أشرف لنا".. نازحون في غزة يعودون إلى مدن الشمال مجدداً
- ٠١:٢٦ 6 دولارات في اليوم لكل شخص في العالم.. خسائر الحروب والنزاعات تطال الجميع
- ٠١:٤٢ 4 صواريخ إسرائيلية حولتها إلى مقبرة جماعية
- ٠٢:٥٨ إدانات عربية ودولية لقصف مستشفى المعمداني في غزة
- ٠٢:٥٨ إدانات عربية ودولية لقصف مستشفى المعمداني في غزة
- ٠١:٤٢ مئات الأطفال والكبار مفقودين تحت الأنقاض في غزة
- ٠١:٣٧ إسرائيل تشن حملة اعتقالات غير مسبوقة في الضفة الغربية
- ٠١:٣٤ مئات الجثث مكدسة فوق بعضها.. مشاهد مرعبة من مستشفى المعمداني في غزة
- ٠١:٢٧ مشاهد تحبس الأنفاس لعمليات إنعاش حتى الرمق الأخير في غزة
- ٠١:٤١ ماكرون يصف ظهور الأسيرة لدى "حماس" ميا شيم بـ "المشين والمعيب"
- ٠١:٣٠ فلسطينيون يعودون لأفران الحطب في غزة مع اشتداد الحصار الإسرائيلي
-
- مباشر
-
- الحدث