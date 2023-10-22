- قسائم نقدية وأغذية معلبة.. معونات قليلة تصل لقطاع غزة
- ٠١:٠٢ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 200 طفل يقتلون يومياً في قطاع غزة بسبب القصف
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