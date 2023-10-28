- إسرائيل تعلن استخدام 100 طائرة في ليلة الرعب غير المسبوقة لغزة.. وتكشف خسائر حماس
- ٠١:٤٧ مندوب إسرائيل يصاب بالصدمة بعد تمرير قرار يدعو لوقف إطلاق النار
- ٠١:٥١ مع عزلها عن العالم.. إسرائيل تواصل الاجتياح البري المحدود لغزة
- ٠٢:٤٢ بالضرب وإحراق الأشجار.. مستوطنون يمنعون فلسطينيين من حصاد الزيتون
- ٠١:٣٠ الأمم المتحدة: حصيلة الضحايا في غزة صحيحة
- ٠٢:٠٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة تفشل في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في غزة
- ٠٢:١٣ الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في غزة بدءاً من الليلة
- ٠١:٣١ الجيش الإسرائيلي يتهم حماس باستغلال مستشفى الشفاء كمخبأ. والحركة تنفي: "يُمهد لمجزرة"
- ٠١:٣٠ واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات تابعة لحماس والحرس الثوري
- ٠١:٣٦ صحفي فلسطيني يفاجأ بأنه يصور منزله المدمر وأهله الجرحى في غزة
- ٠٢:٠٦ الأونروا تصدر تحذيراً: "غزة تحولت إلى مقبرة"
-
- مباشر
-
- الحدث