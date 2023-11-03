- صحف إسرائيلية : مستوطنون اتهموا الجيش بسرقة منازلهم
- ٠١:٣٥ هجمة إسرائيلية شرسة على مستشفيات غزة.. ومخاوف من تكرار مجزرة المعمداني
- ٠١:٣٧ بلينكن يتحدث عن ضرورة هدنة إنسانية.. وتفاصيل خطة أميركية لوقف مؤقت للنار بغزة
- ٠١:١٥ نفاد الوقود من المولد الرئيسي لأكبر مستشفى في غزة
- ٠١:٤٢ غزيون يطالبون بوقف الحرب في القطاع: "تعبنا أوقفوا الحرب"
- ٠١:٥١ بعد اعتقالهم.. إسرائيل ترحل آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
- ٠١:٠٨ بحثاً عن الأسرى.. مسيّرات أميركية تحلق فوق غزة
- ٠١:٣٢ الأرفف فارغة.. الحصار الإسرائيلي يهدد بنفاد الأغذية من محلات رفح
- ٠١:٢٤ أمراض تنتشر بين النازحين في غزة وسط تحذيرات من موجة وبائية كبرى بالقطاع
- ٠١:٣٠ مرضى على مشارف الموت الجماعي في غزة بسبب قرب نفاد الوقود
- ٠١:١٦ رغم القصف.. لبنانيون يرفضون مغادرة منازلهم على الحدود الجنوبية
-
- مباشر
-
- الحدث