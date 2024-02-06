- أتذكرون الرضيعة "المعجزة" في زلزال سوريا؟.. هذا حالها الآن
- ٠٠:٥٩ حملها وزير داخلية تركيا مسؤولية هجوم اسطنبول.. تعرف إلى جبهة التحرير الشعبي
- ٠٢:٣٩ بعد "الخبيزة والعلف والذرة".. فلسطينيون في غزة يسألون: "ماذا نأكل أيضاً.. الحشيش!"
- ٠١:٢٦ "اليونسكو" يُدرج احتفالات المولد النبوي في السودان على قائمة "التراث غير المادي"
- ٠١:٥٠ إسرائيل تدرس خطة جديدة لعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة
- ٠١:٢٥ حركة حماس تسلّم ردها على اتفاق الإطار
- ٠١:٣٥ فضيحة تدفع ملكة جمال اليابان للتخلي عن لقبها
- ٠١:١٢ جهد استغرق العلماء 30 عاما في جمعه تعرض للتلف خلال دقائق بسبب انقطاع الكهرباء
- ٠١:٤٨ عالم غريب | جرذان.. خبيرة في اكتشاف الألغام والأمراض!
- ٠١:٢٨ تصريح مسيئ للفلسطينيين يطيح بوزيرة كندية
- ٠١:٢٤ "حرب" بين ترمب وتايلور سويفت
-
- مباشر
-
- الحدث