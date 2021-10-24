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طالبان: باكستان تدعمنا لمواجهة تنظيم "داعش خراسان"

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طالبان: باكستان تدعمنا لمواجهة تنظيم "داعش خراسان"

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