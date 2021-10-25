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زعيم المعارضة التركية: أردوغان يقود البلاد نحو هاوية

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زعيم المعارضة التركية: أردوغان يقود البلاد نحو هاوية

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