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قادة 6 أحزاب تركية معارضة توحد صفوفها ضد أردوغان

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قادة 6 أحزاب تركية معارضة توحد صفوفها ضد أردوغان

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