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الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟

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الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟

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