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عودة الإغلاق في بعض مدن العالم لاحتواء تفشي كورونا

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عودة الإغلاق في بعض مدن العالم لاحتواء تفشي كورونا

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