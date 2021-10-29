.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المرصد: هجوم وشيك لتركيا على مناطق سيطرة قسد

  • الخط
عدسة العربية

المرصد: هجوم وشيك لتركيا على مناطق سيطرة قسد

فيديوهات أخرى