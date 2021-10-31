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ماذا فعلت الليرة بـ 21 مليون تركي..ربع سكان البلاد؟

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ماذا فعلت الليرة بـ 21 مليون تركي..ربع سكان البلاد؟

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