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مسربة أسرار فيسبوك تتحدث عن إعادة تسمية عملاق التواصل

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مسربة أسرار فيسبوك تتحدث عن إعادة تسمية عملاق التواصل

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