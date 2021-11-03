.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عناصر من الجيش الأفغاني تنضم لداعش

  • الخط
عدسة العربية

عناصر من الجيش الأفغاني تنضم لداعش

فيديوهات أخرى