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شركة يابانية تصمم توربينات رياح تعمل حتى في الأعاصير

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شركة يابانية تصمم توربينات رياح تعمل حتى في الأعاصير

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