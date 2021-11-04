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ماذا يعني تخلي واشنطن عن مبدأ الضربة النووية الوقائية؟

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ماذا يعني تخلي واشنطن عن مبدأ الضربة النووية الوقائية؟

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