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الجيش الأميركي يضع 3 طرق لمواجهة خطر المسيرات المفخخة

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الجيش الأميركي يضع 3 طرق لمواجهة خطر المسيرات المفخخة

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