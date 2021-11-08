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الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1443 هـ - 23 نوفمبر 2021
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أمير الكويت يعفو عن محكومين بقضايا سابقة
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أمير الكويت يعفو عن محكومين بقضايا سابقة
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