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مسيرة بـ500 دولار تحتاج إلى مليون دولار لصدها.. كيف؟

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مسيرة بـ500 دولار تحتاج إلى مليون دولار لصدها.. كيف؟

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