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"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟

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"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟

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