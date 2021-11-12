.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماذا تريد إيران من مفاوضات فيينا؟ وبماذا تقايض؟

  • الخط
عدسة العربية

ماذا تريد إيران من مفاوضات فيينا؟ وبماذا تقايض؟

فيديوهات أخرى