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بسبب أزمة نقص المحروقات.. قطع الأشجار المعمرة باليمن

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بسبب أزمة نقص المحروقات.. قطع الأشجار المعمرة باليمن

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