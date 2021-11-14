.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التلوث النفطي ينذر بكارثة إنسانية في شمال سوريا

  • الخط
عدسة العربية

التلوث النفطي ينذر بكارثة إنسانية في شمال سوريا

فيديوهات أخرى