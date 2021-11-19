.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحذير أممي: أفغانستان قد تواجه مجاعة في الشتاء

  • الخط
عدسة العربية

تحذير أممي: أفغانستان قد تواجه مجاعة في الشتاء

فيديوهات أخرى