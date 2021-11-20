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ما علاقة إيران بتصنيف بريطانيا لحماس كمنظمة إرهابية؟

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ما علاقة إيران بتصنيف بريطانيا لحماس كمنظمة إرهابية؟

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