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من يملك أغلى قطعة عسكرية في العالم؟ البنتاغون يجيب..

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من يملك أغلى قطعة عسكرية في العالم؟ البنتاغون يجيب..

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