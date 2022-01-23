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الأحد 19 جمادي الثاني 1443 هـ - 23 يناير 2022
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الصين تشيخ.. انخفاض عدد المواليد ينذر بكارثة
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الصين تشيخ.. انخفاض عدد المواليد ينذر بكارثة
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