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الأربعاء 12 رمضان 1443 هـ - 13 أبريل 2022
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شنغهاي الصينية مغلقة على 26 مليون شخص
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شنغهاي الصينية مغلقة على 26 مليون شخص
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