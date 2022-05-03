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الثلاثاء 2 شوال 1443 هـ - 03 مايو 2022
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حرب أوكرانيا تهدد بكارثة غذاء غير مسبوقة
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حرب أوكرانيا تهدد بكارثة غذاء غير مسبوقة
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