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السبت 6 شوال 1443 هـ - 07 مايو 2022
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الساعة 60 | مقترح نرويجي مكسيكي لوقف الحرب الأوكرانية
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الساعة 60 | مقترح نرويجي مكسيكي لوقف الحرب الأوكرانية
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