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الجمعة 9 ذو الحجة 1443 هـ - 08 يوليو 2022
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جونسون يرضخ للضغوط ويتخلى عن رئاسة الحكومة في بريطانيا
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جونسون يرضخ للضغوط ويتخلى عن رئاسة الحكومة في بريطانيا
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