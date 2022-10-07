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الجمعة 11 ربيع الأول 1444 هـ - 07 أكتوبر 2022
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الساعة 60 | جيل الألفية المتمرد يتحدى خامنئي.. من يسحق الآخر؟
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