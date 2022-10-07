اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فيديو العربية

الساعة 60 | 3 أخطاء عسكرية للجيش الروسي كلفته سقوطاً مدوياً في أوكرانيا

فيديوهات أخرى