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السبت 12 ربيع الأول 1444 هـ - 08 أكتوبر 2022
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الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا!
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