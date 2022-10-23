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الأحد 27 ربيع الأول 1444 هـ - 23 أكتوبر 2022
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الاستثمارات الصينية تفجر خلافًا بين ألمانيا والمفوضية ا
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