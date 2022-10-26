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الأربعاء 30 ربيع الأول 1444 هـ - 26 أكتوبر 2022
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مأساة نقص الأطباء والرعاية الصحية تهدد حياة آلاف المواطنين في تعز
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