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الجمعة 9 ربيع الثاني 1444 هـ - 04 نوفمبر 2022
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الساعة 60 | خطة روسية لاستخدام القمح كسلاح في حرب أوكرانيا
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