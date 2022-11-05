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الأحد 11 ربيع الثاني 1444 هـ - 06 نوفمبر 2022
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الساعة 60 | هل تعلمت ألمانيا الدرس الروسي.. أم على موعد مع لدغة من الصين؟
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