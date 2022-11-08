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الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1444 هـ - 08 نوفمبر 2022
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لماذا أصبح الناخب الأميركي لم يعد يهتم بالحزب بل بشخصية المرشح؟
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