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الثلاثاء 13 ربيع الثاني 1444 هـ - 08 نوفمبر 2022
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لماذا تشكل ولاية أريزونا مثالاً على مشهد الاتقسام السياسي في أميركا؟
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