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الأربعاء 14 ربيع الثاني 1444 هـ - 09 نوفمبر 2022
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مرشحة جمهورية من أصل مكسيكي تسعى لمنع بني جلدتها من دخول أميركا
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