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الجمعة 23 ربيع الثاني 1444 هـ - 18 نوفمبر 2022
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الساعة 60 | تعرف على خطط بوتين بعد الانسحاب من خيرسون
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